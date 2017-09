Oscar Bezerra ameaça de morte e em seguida agride jornalista em Juara

O deputado estadual Oscar Bezerra está sendo acusado de ter agredido um profissional da comunicação em frente a uma escola na cidade de Juara, aonde o Governador Pedro Taques esteve no início da semana por ocasião da “Caravana da Transformação”. O deputado também é acusado de ameaçar o profissional de morte devido a publicações de matérias envolvendo o próprio deputado e a sua esposa, prefeita de Juara Luciane Bezerra, ambos são acusados de receberem propina num caso de “mensalinho” repassado pelo ex-governador. Há gravações de entrega de dinheiro vivo para a prefeita no período em que era deputada.

“O deputado Bezerra me ameaçou de morte dizendo que eu devo parar de distribuir jornal e fazer matéria sobre ele e sua esposa e que eu nem devia permanecer no local”, afirmou o jornalista Maurilio Trindade, proprietário do Jornal “A Folha do Vale”. A ameaça teria acontecido na Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra, onde o governador Pedro Taques se preparava para inaugurar a reforma, “em seguida me agride, com uma cotovelada no nariz e somente não continua agressão por ser contido por outros”, afirmou o jornalista em matéria publicada no site do jornal.

Segundo a publicação, “várias pessoas” teriam presenciado as agressões, inclusive um Capitão da Polícia Militar que teria perguntado se ele desejava registrar queixa, “no primeiro momento nem cogitei, pois este deputado Oscar Bezerra é uma pessoa que já agrediu diversos indivíduos em Juara e nunca lhe aconteceu nada”, afirmou, demonstrando um certo descrédito em uma provável punição ao político, “nem acredito que mais uma ocorrência de ameaça de morte e agressão venha lhe ocorrer algo”, explicou.

Na internet ele publicou uma foto em que aparece com o nariz inchado e sangrando devido a agressão recebida. Maurilio Trindade afirmou que, mesmo após a agressão sofrida, que ocorreu por volta de 15:30h, cerca de uma hora e quinze depois, “mais de 8 pessoas” se dirigiram à sua residência para “recolher” os exemplares do jornal que estava sendo distribuído e que continha matérias sobre o casal de políticos, “respondi que o recolhimento de exemplares do jornal somente com mandato judicial, mas que mesmo assim, a maioria dos exemplares já tinha sido distribuído”, afirmou. Ele acusa do grupo de tentar persuadi-lo a não publicar matérias contra os dois políticos. Um dos homens teria se apresentado como “cunhado” do deputado Oscar Bezerra, “não fez ameaças diretas, mas tentava dizer firme que eu nem devia publicar mais nada”, afirmou. Após a visita o jornalista resolveu registrar um Boletim de Ocorrências.

Outro lado – O Diário tentou manter contato com o deputado por telefone, sem sucesso. O site Olhar Direto publicou um rápido comentário de Oscar Bezerra que teria confirmado ter havia uma discussão, no entanto ele nega que tenha agredido. O Jornalista, segundo informação atribuída ao deputado, é um “desafeto de algum tempo”.