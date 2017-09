O secretário de Saúde de Mato Grosso, Luiz Soares, foi preso nesta sexta-feira (22), em Cuiabá e o motivo seria o descumprimento de uma decisão judicial proferida em Nova Canaã do Norte (100 km de Alta Floresta).

Segundo o site G1 MT, o secretário foi conduzido para uma audiência de custódia no Fórum da capital e o governo do estado ainda não havia se manifestado sobre a prisão do secretário.