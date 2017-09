Prefeito Asiel Bezerra vistoria construção de creche padrão no bairro Cidade Bela

Assessoria da PMAF

O prefeito de Alta Floresta Dr. Asiel Bezerra de Araújo percorreu, na manhã de segunda-feira (18.09), diversos bairros da cidade para vistoriar o andamento das obras de infraestrutura. Uma das obras vistoriadas foi a Creche Padrão Tipo 1 que está sendo construída no bairro Cidade Bela.

A construção da creche foi iniciada no último ano do primeiro mandato do prefeito Asiel Bezerra, como resultado de um investimento de mais de R$ 9 milhões em obras de reformas, ampliações e novas construções realizadas no setor educacional do município. Os investimentos fazem parte de um dos maiores programas de obras de infraestrutura no setor educacional de Alta Floresta. As obras educacionais se transformaram na marca registrada da administração municipal e é o resultado das constantes viagens do prefeito à Brasília em busca de recursos para o município.

Neste segundo mandato as obras continuam e os investimentos são significativos. Exemplo disso é a continuidade da construção da Creche Padrão que será a nova sede da Escola Municipal de Educação Infantil Trenzinho Mágico. O prédio terá mais de 2 mil metros quadrados de área construída, com 10 salas de aula, área de recreação, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para os alunos tomar banho, área para cultivo de horta e jardinagem, além de sala de professores e direção. A obra segue em ritmo acelerado.

Atualmente a Escola Trenzinho Mágico funciona em um prédio alugado pela Prefeitura de Alta Floresta, que fica localizado aos fundos da Igreja Católica do Bairro Cidade Bela e atende 60 crianças, com idade entre 0 a 5 anos, em três salas de aula. A nova unidade escolar dará mais conforto, comodidade e segurança às crianças, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais.

O prefeito Dr. Asiel Bezerra informou que depois de pronta a creche terá capacidade para atender 240 crianças. A obra está orçada em mais de R$ 2 milhões e tem como agentes participantes neste investimento a Prefeitura de Alta Floresta e o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “As obras vão contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do setor educacional no município. Também sabemos da importância de termos uma educação de qualidade, e é justamente por isso que estamos empenhados em fazermos obras de qualidade para oferecer melhores condições tanto para os nossos alunos, como para os profissionais”, disse o prefeito Asiel Bezerra.