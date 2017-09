Greve do Detran continua em todo Estado

Kariny Santos/ Da redação

Completou terça-feira 19, nove dias do início da greve dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a categoria adotou no último dia 11 a paralisação para cobrar a aprovação de uma nova tabela salarial para os servidores do órgão. Eles alegam que o governo não cumpriu com um acordo feito com o sindicato no dia 17 de agosto, quando foi realizada uma paralisação de 24 horas. Conforme o representante regional do Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Sinetran-MT), Eros Cardoso, o movimento grevista deve seguir ainda sem previsão de cessar, Alta Floresta segue com a paralisação de 100% devido o numero de efetivos.

Segundo Cardoso o governo do estado se comprometeu em agosto quando foi deliberado estado de greve, em apresentar uma proposta à categoria em 15 dias, o que não aconteceu. Desde o dia 11/09 quando houve a paralisação vários protestos foram realizados em Cuiabá, na Casa Civil, na Assembleia Legislativa e no Detran. No mesmo período, reuniões com o Secretário da Casa Civil e o Presidente da Assembleia Legislativa, mas até o momento o Governo não atendeu à pauta de reivindicação, e não apresentou proposta.