Cartório de Alta Floresta segue fazendo recadastramento biométrico

O Cartório Eleitoral de Alta Floresta está realizando o cadastro biométrico de eleitores do município. Conforme o chefe de cartório Alex Arruda o comparecimento não é obrigatório neste momento, porém a previsão é que o cadastro seja obrigatório até as próximas eleições.

A biometria é a coleta das impressões digitais dos eleitores, o objetivo é evitar fraudes e aumentar a segurança do processo eleitoral. Inicialmente a biometria será realizada somente no município de Alta Floresta, nos demais municípios da 24ª Zona Eleitoral, Carlinda e Paranaíta, não haverá a necessidade da migração para o novo formato neste momento.

O eleitor pode comparecer ao Cartório Eleitoral no horário normal de atendimento, que é das 07h30 às 13h30m, munido de documentos pessoais, comprovante de residência (mínimo de três meses) e o título atual, o cartório esta em novo endereço na Avenida Acerola também conhecida como Rua H nº96 no setor H, antiga vara do trabalho.

Conforme Arruda os eleitores de Alta Floresta que irão promover qualquer alteração no seu título eleitoral, já está sendo feita nos novos moldes, ou seja, no processo biométrico. Com a biometria, não haverá como outra pessoa votar no lugar do eleitor titular, uma vez que a urna será liberada somente com a digital do eleitor cadastrado.

A eleição nos municípios onde a biometria for realizada será mista, com identificações biométricas e também de forma tradicional na urna eletrônica.