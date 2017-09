Altaflorestense conquista título Brasileiro e garante vaga para o Mundial de Karatê

As artes marciais estão em evidência no município de Alta Floresta. Depois do legado positivo deixado por Zé Skiva, o nosso campeão mundial, as atenções e voltam agora para o karateca Natanael Souza, que esteve no Paraná no final de semana participando do 18º Campeonato Brasileiro de Karatê.

Curitiba foi pela primeira vez o local escolhido para o 18º Campeonato Brasileiro de Karatê. Promovido pela Federação Brasileira de Karatê e Federação de Karatê do Paraná teve como palco o Ginásio do Círculo Militar. O evento contou com mais de 800 atletas, entre esses, o altaflorestense Natanel Souza Cordeiro, medalha de ouro e título brasileiro na categoria adulto acima de 85 kilos, categoria especial graduado e vaga para o mundial da categoria.

Para se deslocar ao evento, o atleta contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta através da Secretaria de Esportes. Curiosamente, o karateca altaflorestense garantiu vaga para o Mundial em Carrara na Itália, mesma competição que consagrouou o lutador Zé Skiva em 2016.

Recém-alçado a categoria de modalidade olímpica, o Karatê vem cada vez mais encontrando espaço entre pessoas de todas as idades e classes sociais. Nele foram aplicadas as normas olimpicas sendo os resultados classificatórios para outros campeonatos

Como forma de incentivar a solidariedade nos dias do evento, o ingresso simbólico foi a doação de 1 quilo de alimento não perecível , sendo essa facultativa.