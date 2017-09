Prefeitura conclui primeira etapa de pavimentação no Residencial Universitário

Intensão da Secretaria Municipal de Infraestrutura é concluir a pavimentação da Avenida Edelton Boschirolli ainda esta semana.

Assessoria

A pavimentação da Avenida Edelton Boschirolli, no Bairro Residencial Universitário, é a realização de um sonho antigo dos moradores. São mais de 15 anos de espera. A pavimentação está sendo construída graças a uma parceria firmada entre a Prefeitura de Alta Floresta e os moradores.

No início da noite dessa segunda-feira (04.09), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) concluiu a pavimentação de aproximadamente cinco mil metros quadrados, correspondendo à primeira etapa da obra. Ao todo, serão pavimentados mais de 10 mil metros quadrados somente na Avenida Edelton Boschirolli.

Nesta parceria os moradores adquiriram o material e a prefeitura está arcando com a mão de obra e maquinários. Além da Avenida Edelton Boschirolli, que é uma das principais avenidas do bairro, também serão pavimentadas as Ruas Carlos Chagas, que receberá 840 metros quadrados de asfalto, e a Rua Blásio Schmitz, que receberá 1.680 metros quadrados de pavimento. Nestas duas ruas a Sinfra está preparando a base para a imprimação impermeabilizante para posteriormente aplicar o pavimento.

Reivindicação antiga dos moradores, a pavimentação, além de valorizar os imóveis, vai acabar com a poeira e a lama, proporcionando melhorias na qualidade de vida principalmente de crianças e idosos.

De acordo com a Sinfra, a previsão é de que ainda esta semana a pavimentação da segunda parte seja concluída. Segundo o engenheiro Fernando Catunda, responsável técnico pela obra, também está na programação a construção do meio-fio e da sarjeta.

O Secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida acompanhou a conclusão da primeira etapa da obra e destacou os benefícios que essa parceria está proporcionando aos moradores. “Asfalto é valorização do imóvel e principalmente melhoria na qualidade de vida, e a parceria é de suma importância para concretizarmos obras como a que estamos fazendo aqui no Residencial Universitário”, enfatizou.

O secretário de Gestão, Finanças e Planejamento, José Carlos Cavagnoli, e os diretores de Finanças e Gestão, Creomar Batista Camilo e Claudinei de Souza Jesus, respectivamente, também acompanharam o início da pavimentação na tarde da última sexta-feira (01.09).