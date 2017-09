População participa e decide através de CONSULTA POPULAR que o 17º FEST PRAIA será no formato Temporada de Praia

Paranaíta Online

O Prefeito Tony Rufatto quis ouvir a população para chegar a um consenso sobre o formato do FEST PRAIA 2017, isto foi feito através de uma Consulta Popular em forma de enquete realizada de forma transparente no site da Prefeitura de Paranaíta e com uma expressiva participação dos cidadãos. A enquete foi divulgada em todos os meios de comunicação disponíveis (Facebook, Grupos de WhastApp, sites e Rádio Local) e recebeu uma votação considerável, cerca de 10% dos eleitores de Paranaíta opinaram, foram 826 votos total, dos quais 406 votos (49,15%) votaram no formato Tradicional de três dias e 420 votos (50,85%) opinaram pelo pela realização do FEST PRAIA no formato Temporada de Praia.

Dessa forma a temporada do 17º FEST PRAIA terá início no dia 23 de setembro com nova roupagem, a TEMPORADA DE PRAIA é uma Inovação do evento que será realizado em 04 finais de semana consecutivos, a praia terá o funcionamento garantido das 06:00 às 18:00 horas, com atividades esportivas e recreativas para adultos e crianças e cada final de semana com programação diferenciada, será permitido levar alimentação e bebida (Exceto Vidro), além da praça de alimentação e o ”cantinho do churrasco”, onde as pessoas poderão usufruir da infraestrutura oferecida, por medida de segurança não será permitido acampar na ilha e será garantida todo aparato de segurança (Equipe de Saúde, Bombeiros, Policiamento e Seguranças) para zelar do bem estar de todos. No último final de semana, um lual com música ao vivo.

A Comissão Organizadora da Administração Municipal acatou todas as opiniões possíveis para assim chegar a um consenso e o Prefeito Tony ouviu os vereadores, comerciantes e populares que tiveram participação fundamental no fechamento final da formatação do Festival que é tradicionalmente realizado a 16 anos.

O Prefeito Tony agradece a participação de todos aqueles que votaram na enquete, que deram sua opinião nas redes sociais ou nas reuniões. “É assim que se garante manutenção da democracia, ouvindo todas a partes e deixando que a população participe e decida de importantes fatos da realidade do município”. Disse o gestor.

A Comissão divulgará em breve a Programação geral do 17º FEST PRAIA.