Projeto Rural Sustentável realiza Dia de Campo em Alta Floresta neste sábado

O Projeto Rural Sustentável (PRS) realiza, no próximo dia 02 de setembro, o Dia de Campo (DC) na propriedade rural Estância Caçula, do agricultor Roberto Carlos Zaura, localizada a 30 km do município de Alta Floresta, com a temática “Intensificação de Pastagem”. A participação no evento é gratuita, com direito a certificado e começa a partir das 9h00 da manhã.

São esperados 30 agricultores que vão conhecer melhor o Projeto Rural Sustentável e receberão orientações de especialistas sobre a intensificação de pastagem, o manejo de vacas no período de transição e, ainda, vão conhecer a UD.

O produtor, Roberto Carlos Zaura, e a agente de assistência técnica (ATEC), Jenyffer Rodrigues, entraram no PRS com uma UD que aplica a tecnologia Recuperação de Áreas Degradadas com Pastagem (RAD/P), que tem o objetivo de promover ganhos de produtividade, reduzir o desmatamento, tornar a atividade mais sustentável, com benefícios ambientais, econômicos e sociais.

O PROJETO – O PRS é fruto de uma parceria entre o governo do Reino Unido, o governo do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com foco em ações para o desenvolvimento da agricultura de baixa emissão de carbono nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. O propósito é melhorar as práticas de uso da terra e manejo florestal pelos pequenos e médios produtores rurais. O projeto incentiva o desenvolvimento rural sustentável e a conservação da biodiversidade, ao mesmo tempo em que contribui no cumprimento dos objetivos do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC).

O Projeto oferece a oportunidade de ganhos financeiros para os produtores rurais e agentes de assistência técnica, além da possibilidade de adquirir conhecimentos relacionados à gestão sustentável da propriedade rural e nas tecnologias de baixo carbono.