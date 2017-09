Lidercred comemora dois anos em Alta Floresta

Da redação

A empresa de crédito e consignados Lidercred comemora nesta sexta-feira 01, dois anos de instalação em Alta Floresta e traz novidades para o cidadão altaflorestense, conforme a sócia-proprietária Franciela Cassia Dias.

“Nós somos uma loja de crédito para construção através da Rodobens, crédito para carro, para viajem, para estética, motocicletas e também atendemos o público de consignados funcionários públicos, aposentados e pensionistas, então a gente veio assim com o intuito de resolver os serviços financeiros dos clientes, de ter e dar opções financeiras para os nossos clientes”, ressaltou.

Conforme a empresária a loja está trazendo promoções através das cartas de crédito da Rodobens com lance embutido de até 50% da carta de crédito, onde o consumidor pode antecipar o próprio crédito para adquirir seu carro ou imóvel, além dos benefícios para aposentados, pensionistas e funcionários públicos com os empréstimos de dinheiro, onde a empresa não realiza consultas ao SPC e Serasa e o cliente apenas precisa aderir participação ao grupo e pagar a primeira parcela.

“Quando você compara em comprar de uma carta de crédito e o financiamento a diferença é muito grande, esse é o benefício a conscientização das pessoas de se programarem para comprar o imóvel, se programarem para comprar o carro porque ele vai ter um custo muito menor no final, por isso as pessoas têm que se conscientizar em comprar programado e ai fazer a comparação e saber que tudo você pode comprar através do consórcio”, explicou a empresária que procura demonstrar os benefícios para o cliente da reforma e aquisição da casa própria, de automóveis e motocicletas, além de procedimentos estéticos, festas e viagens com parcelas a partir de R$ 150,00.