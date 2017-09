ONG pede afastamento de políticos citados em delação de ex-governador de MT

Um pedido de afastamento dos deputados, ex-deputados, que hoje ocupam outros cargos eletivos, e de outros citados pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que exercem funções no poder público, foi protocolado pela ONG Moral no Ministério Público Estadual (MPE), nessa quarta-feira (30).

São mais de 80 nomes citados por envolvimento em esquemas de corrupção no governo de Mato Grosso, no acordo que Silval Barbosa firmou com a Procuradoria Geral da República (PGR) e que já foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).