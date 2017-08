Ciclista atravessa avenida e causa acidente logo pela manhã

Um ciclista, cuja identidade não foi identificado, teria sido o causador de uma acidente logo na manhã desta terça-feira, 29, na avenida Ludovico da Riva Neto, no acesso principal à área central de Alta Floresta (próximo à rodoviária).

Segundo informações obtidas junto à equipe de agentes de trânsito, de acordo com informações da motorista de um veiculo HB20, ela estava indo ao trabalho quando um ciclista, bruscamente, atravessou em sua frente obrigando-a a frear para evitar a colisão, logo atrás vinha um motociclista que acabou chocando-se com a sua traseira causando danos aos dois veículos (HB20 e Moto CG). O acidente não foi “tão grave”, porém houve a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros que encaminhou a vítima ao hospital Regional Albert Sabin. A motorista do carro teve que comparecer ao Posto da Polícia Militar (rua C) para confecção do Boletim de Acidente.

Alessandro Dobrovoski, agente de transito que estava no atendimento ao acidente, fez um alerta aos envolvidos, de que um pouco mais de atenção e respeito à velocidade máxima (40 km) no local, poderia ter evitado o acidente, quanto aos ciclistas, evitar atravessar a rua sem o devido cuidado, também é condição para que se evite acidentes. “Nossa orientação é para que os motoristas, ciclistas, motociclistas e até pedestres para que prestem mais atenção, tanto à velocidade máxima, quanto atravessar a rua nos locais indicados, ou onde não há faixas de pedestres, ao menos que dedobre a atenção, isso ajuda a tornar no nosso transito melhor”, disse à reportagem do DiárioNews.

(Da redação)