Apaes realizam “gincana de inclusão” em Alta Floresta

Kariny Santos/ Da redação

A escola de educação especial, Alice Augusta de Oliveira, que atende a mais de 100 alunos excepcionais realizou nesta quinta-feira 24, no salão de festas do Centro de Tradições Gaúchas – CTG, mais uma edição da “Gincana da Inclusão” recebendo as Apaes de Carlinda, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Itaúba e Colíder. O evento faz parte do calendário de programação alusiva à campanha da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2017” e tem como tema “Pessoas com Deficiência: Direitos, Necessidades e Realizações” e acontece nos dias 21 a 28 de agosto.

Os alunos chegaram pela manhã onde foram recepcionados com um café da manhã reforçado, para então dar início as gincanas com muita diversão com brincadeiras diversas e focadas nas limitações dos alunos, garantem um dia especial aos alunos das Apaes. Que após as atividades recreativas, desfrutaram de um delicioso almoço e depois foram para a pista de dança. “Essa data para nós é muito importante, porque Alta Floresta fazia já um tempinho que não sediava nenhum encontro, nenhuma gincana, então este ano a gente decidiu fazer a gincana da inclusão, também em comemoração da semana do excepcional”, destacou a diretora da APAE Adriana Moura.

A gincana entre as entidades já é algo consolidado, apesar de que o município não sedia uma a diversos anos, mas, tem ido in loco e participado em outras cidades, onde conforme Moura alguns dos alunos já se conhecem a anos e criaram grandes laços, “quando a gente falou de fazer esse evento, os alunos, os profissionais ficaram todos ansiosos porque é um momento de muita alegria, tem aluno ai que se conhece a mais de dez anos, a mais de cinco anos, então a gente se tornou uma grande família”, ressaltou a diretora afirmando que o evento foi realizado e custeado pela Apae e recebeu apenas a ajuda com alguns alimentos por meio de doações.

Todos os anos, a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), por meio da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla” abre debates e coloca a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão. Este ano o evento trouxe como base no tema: “Pessoa com deficiência: direitos, necessidades e realizações”, a Fenapaes tem como objetivo quebrar tabus e vencer as barreiras da desigualdade, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência, que têm a necessidade de apoio em diversas áreas: social, familiar, escolar, trabalhista e etc, para que a inclusão se torne efetiva e as pessoas com deficiência se tornem mais preparadas e amparadas diante das dificuldades da vida. “É um evento muito importante para nós para estar divulgando as atividades realizadas nas Apaes, levar os nossos alunos junto as comunidades, mostrar que eles são capazes de competir de produzir e que eles são muito importante para nós”, explicou a Diretora.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla se encerra nesta sexta-feira 25, com uma manhã dos alunos da Apae de Alta Floresta participando de uma programação no Cine Floresta.