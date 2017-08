APAE de Alta Floresta realiza semana do excepcional

A escola de educação especial, Alice Augusta de Oliveira, que atende a mais de 100 alunos excepcionais preparou para a comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2017, diversas atividades que tiram o aluno de dentro da unidade a serem desenvolvidas com os mesmos. Neste ano a semana do excepcional acontece de 21 a 28 de agosto e tem como tema “Pessoas com Deficiência: Direitos, Necessidades e Realizações, na abertura nesta segunda-feira os alunos participaram de um dia de lazer em uma confraternização na Chácara do Schmitt no município de Carlinda.

A Semana é promovida anualmente desde 1964 e cria uma grande mobilização nacional em torno das pessoas com deficiência. Além do mais, tem como objetivo trazer uma maior sensibilização e conscientização da comunidade e dos governos em favor da busca pela garantia de direitos da pessoa com deficiência e de sua inserção efetiva nos contextos social, cultural, educacional e político do cenário nacional. Em Alta Floresta, a programação é a seguinte:

Segunda (21) – Confraternização APAE- Chácara do Schmitt

Terça (22) – Almoço churrascaria Cambalacho

Quarta (23) – Trilha no Floresta Amazônica Hotel

Quinta (24) – Gincana de inclusão, com a participação das APAES do 2º Conselho – CTG.

Sexta (25) – Cinema.