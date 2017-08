Começa a construção de ponte no Boa Nova 3; trabalho dura 89 dias

Da redação

Teve início ontem (21) a construção de uma “galeria pré-moldada em concreto armado”, sob a ponte do Boa Nova 3 na avenida São Gabriel. a obra está programada para durar 89 dias, mas a expectativa do secretário Elói Luís de Almeida é que fique pronta antes deste prazo. “Estamos trabalhando com um ritmo muito menos acelerado do que era antigamente, porque nós tínhamos número de pessoas suficientes e hoje estamos com deficiência de 50 funcionários”, disse o secretário. 10 homens foram deslocados para a construção da ponte.

Segundo o prefeito Asiel Bezerra de Araújo, o custo final da ponte deve ficar entre 400 a 500 mil reais e será feita toda com recursos próprios. “É importante ressaltar aqui que se essa obra fosse feita por um empreiteira, terceirizada, ficaria na faixa de 900 a um milhão de reais, então a própria prefeitura, fazendo com funcionários da prefeitura, as aduelas são fabricação próprias, foi a prefeitura que fez, então nós diminuímos o custo e invés de fazer uma ponte dessas nos vamos fazer duas”, explicou. A próxima ponte de madeira que será trocada fica no bairro Cidade Bela, mas será em 2017. “Nós queremos, quando terminar a administração, dentro da cidade de Alta Floresta não ficar nenhuma ponte de madeira”, profetizou Asiel Bezerra.

O presidente da Associação dos Moradores do Bairro Boa Nova, Claudiomilson da Silva Oliveira, o “Nena”, presente no lançamento dos trabalhos, comemorou o que considera uma conquista, já que o risco aos moradores sempre foi muito intenso. Diversos acidentes foram registrados com carros, com motos e até com ciclistas, “até de ciclista que caiu de cima da ponte, então eu acredito que uma avenida dessas asfaltada com ponte de madeira, era muito perigoso, uma ponte de concreto vai ser muito bom pra comunidade”, comemorou.