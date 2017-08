Polícia prende quatro por crime ambiental

A Polícia Militar com auxílio da força tática atendeu na noite da última quinta-feira 17, a uma denuncia de crime ambiental, fazendo a apreensão de munição de calibre restrito e porte ilegal de arma de fogo. Quatro homens foram detidos na rodovia MT-208. A denúncia de disparos de arma de fogo foi feita via 190, por volta das 23 horas.

De acordo com registro da Polícia Militar, a abordagem na caminhonete Amarok aconteceu nas proximidades da subestação de transmissão de energia (Linhão), na carroceria foram encontrados dois jacarés abatidos, e no interior do veículo quatro armas de fogo e 57 munições sendo 26 munições deflagradas.

Os homens com idades de 18, 21, 25 e 29 anos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências. Em posse dos suspeitos estavam dois revólveres calibre 38, 1 pistola calibre taurus 380 e uma espingarda calibre 22. Foram encontradas 29 munições de calibre 22 intactas. 28 munições de calibre 380, apenas uma intacta, e uma munição calibre 357 (de uso restrito).

Na sexta-feira, após realização de audiência de custódia, foi concedida liberdade aos quatro acusados, sendo que a camioneta Amarok ficou apreendida como garantia pelo pagamento das multas aplicadas.