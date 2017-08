IFMT avalia como positiva participação nos jogos em Sorriso

Cinquenta e quatro alunos do Instituto Federal de Ciências Tecnológicas de Alta Floresta participaram e fizeram bonito no 4º JIFMT – Jogos dos Institutos Federais do Estado de Mato Grosso, realizado no município de Sorriso. O evento esportivo aconteceu dos dias 06 a 11 de agosto onde mais de 1.190 alunos estiveram envolvidos e a equipe de Alta Floresta trouxe para casa seis classificações para a etapa Centro-Oeste dos jogos regionais dos Institutos Federais de Ensino, no mês de Setembro, que será sediado em Campo Grande-MS, pelo IFMS.

A delegação de Alta Floresta fez bonito e conquistou vários excelentes resultados nas modalidades disputadas. Confira resultados: Ouro nos 800 metros rasos com a aluna Mayla dos Santos; Ouro no tênis de mesa, dupla feminina, com Gabriele Roberta e Lorraine Rodrigues; Prata no revezamento 4x100m com Julia Fernanda, Rafaela Brandão, Mayla dos Santos e Valdene Matos; Prata no 4x400m rasos com Julia Fernanda, Rafaela Brandão, Tainara Mariano e Valdene Matos; Prata no arremesso de peso com a aluna Caroline de Moura; Prata no salto em distância com Jadson da Silva; Bronze no lançamento do dardo com Daniel Junqueira; Bronze nos 400m rasos com Mayla dos Santos. Ouro no vôlei feminino e 4º lugar no vôlei masculino. Destes, todos que conquistaram a medalha de ouro ou no mínimo prata em modalidade individual, estão classificados para a etapa Centro-Oeste dos jogos regionais dos Institutos Federais de Ensino, no mês de Setembro, que será sediado em Campo Grande-MS, pelo IFMS.

Conforme o professor de educação física e chefe da delegação Álvaro de Moura Neto a equipe começou a preparação no mês de março com um projeto que tem como objetivo separar as aulas de educação física dos esportes como competição, e o resultado é de alegria para a instituição, “apenas um vence, mas todos ganham, ganham saúde, ganham amizade, ganham alegria, essa é tônica do projeto de ensino com treinamento e essa nossa filosofia de trabalho dentro do instituto”, destacou o professor, que explica que para a participação dos jogos todos alunos recebem diárias que custeiam hospedagem em hotel e alimentação.

Nesta edição participaram os 19 campi do IFMT, a competição é dividida em 3 etapas a Estadual (já realizada em Sorriso), a segunda etapa a regional ou Centro-Oeste (será realizada em Campo Grande – MS) e a etapa Nacional que será realizada em Minas Gerais – MG.

A primeira edição do JIFMT ocorreu em Cáceres (2012), a segunda em Cuiabá (2014) e a terceira em Tangará da Serra (2016).