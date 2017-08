Cerca de 100 pessoas são atendidas pela carreta do Hospital de Câncer em Alta Floresta

Kariny Santos

A carreta do Hospital de Câncer de Barretos (SP) realizou ontem 02, em Alta Floresta os atendimentos a pacientes que passaram por triagem de câncer de colo de útero, de próstata e a coleta de imagens de pacientes com suspeita de câncer de pele. Os exames devem chegar em 60 dias e os pacientes que apresentarem qualquer alteração nos exames serão encaminhados para outras avaliações e tratamento no Hospital de Câncer de Barretos. A carreta atende hoje em Guarantã do Norte.

Foram beneficiadas no município, mais de 100 pessoas sendo 40 vagas para homens de 50 a 69 anos para a coleta da próstata e 50 vagas para mulheres, dos 25 aos 64 anos, já que é a útero , que foram previamente selecionadas. Em relação ao câncer de pele, o procedimento também será o mesmo, serão 40 onde os profissionais tiraram fotos e enviaram para Barretos.

Conforme as informações repassadas pela enfermeira responsável pela equipe Suelen Cristina Tesoni, a equipe iniciou os atendimentos no dia 10 de julho passando por diversas cidades do Estado e os mesmo devem ficar na estrada até o dia 14 de agosto passando pelo Estado do Pará, “nosso objetivo é prevenir o câncer de colo de útero e o câncer de próstata e dentro do hospital temos outras modalidades, mas a carreta hoje está perecendo estes dois procedimentos para o município”, destacou a enfermeira que afirmou que apenas em Barretos são realizados em média de cinco mil atendimentos diariamente de pacientes de todos os cantos do país.

Conforme o presidente da comitiva do bem, Junior Medeiros, responsável pela organização do leilão beneficente Pró Vida deste ano, a vinda da carreta é um compensação da ajuda que a população de Alta Floresta dá a manutenção do hospital, “é muito gratificante a gente ter aqui essa contribuição de todos os amigos para ser realizada essa triagem, para viabilizar esse momento para as pessoas que vão passar pela carreta para o pré-atendimento para o tratamento, nós temos que agradecer a todos amigos que contribuíram para que isso fosse realizado e sem duvida nenhuma é de suma importância os que contribuíram de qualquer forma ao hospital do câncer que aqui em Alta Floresta é através do leilão”, destacou o presidente.

Segundo a Enfermeira voluntária e responsável pela organização para a vinda da carreta, Fernanda Silva, antes do atendimento foi realizada uma triagem dos pacientes, onde aproximadamente 700 pessoas compareceram e dessas 100 pessoas foram avaliadas como prioritárias para os atendimentos, além da teleconferência quando são enviadas fotos para o HCB de câncer de pele, “a qualidade que eles utilizam no exame e o acolhimento é de grande importância, além de satisfatória então para a gente é um prêmio muito grande, uma conquista muito grande para o município independente do número porque o que eles visam não é a quantidade, mas a qualidade dos exames”, ressaltou.