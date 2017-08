Engenharia Civil da FADAF tem novo coordenador

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

Sandro Adir Swiderski é o novo Coordenador do Curso de Engenharia da Faculdade de Direito de Alta Floresta-FADAF. Sandro é Licenciado em Matemática pela UNIC, especialista em Matemática pela AJES, e Mestre também em Matemática pela UFMT. Segundo o novo Coordenador, sua missão é trabalhar pelo Curso sempre buscando a qualidade e divulgação da Engenharia em Alta Floresta e Região.

Sandro Adir ressaltou a importância de ser Engenheiro Civil, destacando que no Brasil há uma grande falta deste profissional. ” Hoje quem faz engenharia com certeza terá um futuro garantido, mas é relevante enfatizar que, como em qualquer outra profissão, é fundamental fazer o que gosta. Se não for possível, aprender a gostar do que faz”. Dessa forma o Coordenador ainda apontou que a FADAF está tentando cada vez mais fortalecer o curso sempre com o objetivo de ofertar para a sociedade o que há de melhor para se formar um ótimo profissional, que faça a diferença no mercado.

A Engenharia Civil da FADAF está com três turmas, a primeira, que inaugurou o Curso, já está no sexto semestre. A Faculdade busca facilitar o acesso dos alunos no curso oferecendo além de uma mensalidade justa, dois tipos de financiamentos: um pelo Fies e outro pelo FENOMAT (Financiamento Estudantil do Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso), este é último financiamento próprio.