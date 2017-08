Município discute elaboração do PPA 2018/2021

Deverá ser encaminhado para a Câmara Municipal na próxima semana, o PPA 2018/2021. O Plano Pluri Anual, que contem as ações propostas pelo município para execução do quadriênio, poderá sofrer ajustes pela Câmara de Vereadores antes de sua votação, que ocorrerá logo após do recesso parlamentar. A audiência que apresentou as propostas aconteceu na noite de quinta-feira (27) e contou com as presenças do prefeito, dr Asiel Bezerra, secretários municipais, vereadores e representantes de entidades.

Na abertura, o prefeito Asiel Bezerra explicou sobre a tramitação do PPA, que depois de entregue na Câmara, passará por comissões e então será debatida em audiência pública. O Plano Pluri Anual servirá de base para elaboração de outras propostas: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) que deverão ser apresentadas em audiências públicas à comunidade antes de serem levadas a votação pela Câmara Municipal.

O prefeito destacou que, apesar das dificuldades geradas pela crise no país, Alta Floresta deverá continuar crescendo, já que surge como importante foco de investimento no agronegócio. Asiel mencionou a recente visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que assinalou para decisões importantes para assegurar o desenvolvimento regional. “Ele reforçou o que nós sempre temos falado, que a região de Alta Floresta é uma das únicas fronteiras agrícolas que podem se expandir no mundo”, destacou o prefeito, assinalando que a região do extremo norte de Mato Grosso tem 6 milhões de hectares, o que pode assegurar uma área plantada superior a países como a Argentina, hoje o segundo maior exportador de grãos do mundo. “Isso mostra o potencial que Alta Floresta tem”, enfatiza.

O diretor de planejamento Dionny Ferreira, conduziu a audiência e apresentou as ações pretendidas para o quadriênio 2018/2021 por secretarias. Ele explicou a elaboração do PPA está prevista em lei e que todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal) elaboram o plano durante o primeiro ano de gestão, contemplando propostas que serão ser colocadas em prática ao longo do período de mandato. Ao final, abriu espaço para questionamentos de populares através da palavra aberta e também manifestações por escrito.

Asfalto

Em entrevista à imprensa, o prefeito Asiel Bezerra comentou que entre as ações previstas para o quadriênio 2018/2021 estão a pavimentação asfáltica e a construção do Paço Municipal. Em relação aos programas de asfaltamento, Asiel mencionou que espera concluir o segundo mandato com a cidade praticamente toda pavimentada e que os novos loteamentos já estão tendo esse benefício previsto ao serem abertos para comercialização.