CHTP afirma em nota que aguarda o “povo Munduruku aponte o local” para destinação das urnas funerárias

Da redação

Uma nota emitida pela Companhia hidrelétrica Teles Pires (CHTP), confirma a existência de 12 “vasilhames cerâmicos” apontados pelos indígenas como sendo as urnas funerárias que estavam em “local sagrado” antes da construção da Usina na divisa entre mato Grosso e Pará. A CHP afirma que os “vasilhames cerâmicos” foram localizados “durante o trabalho de monitoramento arqueológico, foram resgatados e catalogados pela empresa Documento Cultural, responsável pelos estudos” e que em consonância com o Ministério Público Federal, estão mantidos pela CHTP desde a sua descoberta.

Na mesma nota, a CHTP explica que guardou as peças no Museu de História Natural da Unemat, por orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e afirma aguardar que os índios apontem o “novo local” que as peças deverão ser depositadas na mata, “até que o povo Munduruku aponte o local adequado à destinação final das peças, com a concordância e anuência da Funai e do Iphan, a CHTP garante a guarda e preservação dos vasilhames na sala de reserva técnica do Museu de Alta Floresta onde estarão devidamente guardadas.

Na quinta-feira, após descobrirem que as urnas estavam no museu de Alta Floresta, os índios, os mesmos que ocuparam a obra da Usina São Manoel, vieram à Alta Floresta e, à noite, fizeram homenagens aos seus ancestrais.

Confira abaixo a integra da Nota emitida pela CHTP:

Nota à imprensa

A Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) informa que os 12 vasilhames cerâmicos, encontrados nas proximidades do canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires, durante o trabalho de monitoramento arqueológico, foram resgatados e catalogados pela empresa Documento Cultural, responsável pelos estudos e, após orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em consonância com o Ministério Público Federal, estão mantidos, desde sua descoberta, sobre a guarda da CHTP em Alta Floresta.

A CHTP vem buscando auxiliar o povo Munduruku na destinação definitiva destas peças que, após orientação do Iphan, foi encaminhado, no início deste mês, para uma sala de reserva técnica do Museu de História Natural, reservada especialmente para sua guarda e acondicionamento.

Desde seu resgate e catalogação, a CHTP sempre manteve o material sob sua guarda em Alta Floresta, em ambiente devidamente climatizado e com umidade monitorada.

Desse modo, até que o povo Munduruku aponte o local adequado à destinação final das peças, com a concordância e anuência da Funai e do Iphan, a CHTP garante a guarda e preservação dos vasilhames na sala de reserva técnica do Museu de Alta Floresta onde estarão devidamente guardadas, com segurança e seguindo normas e padrões de armazenamento de peças arqueológicas.

Att,

Companhia Hidrelétrica Teles Pires