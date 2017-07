São Pedro recebe equipamentos da primeira fase da Revitalização

Da redação

Um momento histórico para os moradores do Assentamento São Pedro, na quinta-feira, 13, foram entregues 8 patrulhas mecanizadas, contendo não apenas as os tratores propriamente ditos, mas também implementos agrícolas que serão de grande importância para a transformação prometida pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires e a prefeitura de Paranaíta, no projeto de revitalização que tem como financiador o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Participaram da cerimônia, o prefeito Tony Rufatto, o diretor da CHTP Marcos Duarte, o representante do Incra Adair José Alves Moreira, Presidente da Comasp Rainieri dos Santos e Celso Gomes (Bala) Fazenda Mariana, que fez a doação do terreno aonde será implantada a Cooperativa Agricola do Assentamento São Pedro.

O projeto de revitalização foi lançado há cerca de um ano e meio, tendo como parceiros a CHTP, a prefeitura, Incra e ICV e visa beneficiar mais de 700 famílias do assentamento, com ações para regularizar as propriedades através do cadastro fundiário, georreferenciamento do perímetro do assentamento e Cadastro Ambiental Rural-CAR, melhoria das estradas para facilitar o acesso e a capacidade de escoamento da produção, recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente além da construção de um centro comunitário, dentre outras ações.

Luciano Cordeiro, representante do BNDES, disse que o papel do banco é de fomentar o desenvolvimento. “O papel do BNDES é promover desenvolvimento econômico e social, seja no âmbito nacional, quanto no âmbito regional e é com muita alegria que nós fazemos esta entrega destas patrulhas e isto é o começo de outras ações que serão implementadas neste projeto, e nós queremos ver ao final do projeto, que vocês tenham mais autonomia”, afirmou.

Emocionado, inclusive tendo que conter as lágrimas em diversos momentos de sua fala, Marcos Duarte, diretor da CHTP disse que esse é um projeto que começou a ser pensado em 2013 e que ganhou força através da participação dos parceiros.

Duarte emocionou-se e dissertou sobre uma fala atribuída ao Papa Francisco, “ele fiz o seguinte, os rios não bebem sua própria água, as águas não comem seus próprios frutos, o solo não briga pra si mesmo, e as folhas não espalham suas fragrâncias para si, viver para os outros é uma regra da natureza, a vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa”, disse contendo as lágrimas.

Duarte enalteceu a participação da prefeitura de Paranaíta, “a prefeitura está com a gente junto, com as máquinas aqui, mantendo este assentamento pronto para escoar a produção”, disse, enaltecendo a importância das estradas e montagem de uma “rede de comercialização”.

O prefeito Tony Rufatto, também fez lembranças sobre o início do projeto, ele recordou por exemplo, quando o diretor da CHTP afirmou que tinha um plano para o Assentamento São Pedro, lembrou algumas dificuldades, no sentido de fazer outras entidades como ICV, Empaer e Incra entendessem a importância do Projeto e reforçou a importância econômica do assentamento. “O Assentamento São Pedro é o pulmão de Paranaíta, que sustenta Paranaíta” e para finalizar afirmou que se identificou com as palavras ditas sobre o Papa Francisco. “Eu só me sinto feliz, quando posso fazer alguém feliz, hoje é dia de comemorar a primeira conquista, serão muitas outras conquistas”, afirmou.

Além da entrega dos equipamentos, na quinta-feira também foi entregue a área para a Cooperativa São Pedro, que foi doada pelo pecuarista Celso Gomes (Bala).