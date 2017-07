Alta Floresta aumenta em 15,5% abertura de novas empresas

A cidade de Alta Floresta registrou um aumento no número de abertura de novas empresas em 15,5%. Segundo a prefeitura, o município teve 541 novos empreendimentos comerciais, no ano passado. Em 2015, foi constatado que 468 empresas iniciaram suas atividades. Já os dados de janeiro a julho deste ano não foram divulgados.

No ano de 2016 fecharam 53 empresas – 22 a menos se comparado com o mesmo período de 2015. No mesmo período do ano anterior, fecharam 75 a mais.

Segundo a secretaria de Gestão, houve um período maior de segurança econômica e os empresários continuam investido na região. Devido a isso, ocorreu estímulo da classe empresarial para investir e se manter seus negócios. A econômica local do município é baseada na agricultura, pecuária e no setor madeireiro.