Secretaria de Saúde realiza reuniões para ajustar quadro funcional

Assessoria

As medidas adotadas pelo poder público altaflorestense para atender notificação do Ministério Público começam a ser fortalecidas com a suspensão de contratos temporários e outras medidas como a readequação dos servidores efetivos. Uma das secretarias é a de Saúde, que na prática já vinha buscando o ajuste em seu quadro funcional.

Na terça-feira (11), o secretário de Saúde, Adonis Pacheco Sampaio liderou reuniões com coordenadores de departamentos da pasta e membros de uma equipe formada por profissionais médicos, assistente social e psicólogo. Com a equipe multiprofissional o objetivo é oportunizar aos servidores efetivos em desvio de função o retorno à sua atividade laboral, uma vez que atuam fora do cargo a que foram contratados alegando agravos de saúde, ou adapta-los para outras funções. Com base na avaliação da equipe multiprofissional não alcançando objetivo de readaptação e dentro das normas legais o servidor será conduzido para aposentadoria. A medida busca ajustar o quadro funcional, corrigindo eventuais desvios de função, aliviar a folha salarial e dar qualidade de vida aos servidores.

Em relação aos coordenadores, eles foram informados que as dispensas foram oficializadas a partir de quarta-feira, 12. Além de formalizar as exonerações, também foi orientado sobre as melhores formas de desempenhar as funções mesmo com a redução de pessoal, e também foram reforçados os pedidos para economizar no uso de material de expediente, em serviços de telefonia, água e luz.

Dentro do planejamento de adequação da Secretaria, uma das decisões foi transferir para o Centro de Especialidades Médicas (CEM), que funciona no setor B, a expedição do Cartão SUS. Outras medidas que estão sendo adotadas pela gestão da pasta também buscam otimizar o atendimento ao cidadão e economia para o município e serão anunciadas oportunamente.