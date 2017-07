Inscrições para curso gratuito preparatório para o Enem são prorrogadas em MT

As inscrições para o MT Enem 2017, curso gratuito preparatório feito pelo governo do estado para o Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares, foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (21). São oferecidas 1,2 mil vagas presenciais em Cuiabá e Várzea Grande, na região metropolitana. Há também a possibilidade de fazer o curso a distância, atendendo a todos os municípios de Mato Grosso.

As pessoas que se inscreverem podem conferir a lista dos selecionados pelo site da pasta no dia 23 de julho. As aulas têm previsão de começarem no dia 25 de julho, com término no dia 4 de novembro, véspera do Enem 2017.