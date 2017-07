Prefeito e Secretário de Infraestrutura vistoriam construção de bueiros na MT-010

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

O prefeito de Alta Floresta Dr. Asiel Bezerra e o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida percorreram mais de 120 quilômetros pela MT-010, na manhã da última quinta-feira (06.07), para checar as condições de trafegabilidade da rodovia estadual e verificar a construção de quatro bueiros tubulares em parceria com o produtor Wilson Sierra. A estrada estadual foi recuperada pela Sinfra entre o final do período chuvoso e o início da seca.

Nesta parceria a Prefeitura de Alta Floresta disponibilizou os tubos e uma PC Escavadeira para fazer as escavações e preparação dos locais para a construção da base de concreto (o chamado berço). A máquina também auxiliou na recuperação de aproximadamente 08 quilômetros de estradas. Já o produtor está arcando com a mão de obra e o restante dos maquinários – caminhões e trator de esteira.

Para o prefeito Dr. Asiel Bezerra as melhorias realizadas nas estradas vicinais e estaduais são importantes para o escoamento da produção principalmente do setor agrícola que está em desenvolvimento. “A agricultura é fundamental para o desenvolvimento econômico de Alta Floresta e região, e é um setor que está em desenvolvendo e também depende de estradas em boas condições”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

Eloi Luiz de Almeida explicou que a Secretaria de Infraestrutura está com várias frentes de serviço inclusive na zona rural do município, recuperando estradas, construindo e recuperando pontes e bueiros, justamente com o propósito de melhorar as condições de trafegabilidade da malha viária municipal e a parceria com o setor produtivo tem sido muito importante. “A determinação do prefeito Dr. Asiel Bezerra é para realizarmos as melhorias necessárias para que o setor produtivo tenha condições de transportar a produção”, frisou o Secretário de Infraestrutura ao explicar que a recuperação das estradas vicinais e das rodovias estaduais também garantem boas condições para o transporte escolar e o transporte do leite.