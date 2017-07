NOVA BANDEIRANTES: Prefeitura prepara cidade para as festividades de aniversário

Nova Bandeirantes completa 35 anos no próximo dia 11 de agosto e o executivo local está preparando a cidade para as festividades. Uma das novidades é a construção de mais de 3 mil metros lineares de meio fio e a implantação do micro pavimento nas principais ruas e avenidas asfaltadas da cidade.

“Vai ser muito importante, além de recuperar do desgaste do asfalto que já foi feito há muitos anos, a gente dar uma nova cara ao município”, afirmou o prefeito Valdir Rio Branco em entrevista à reportagem do Jornal O Diário.

As festividades da cidade começam no dia 30 de julho com a “festa do arroz”, quando serão servidos 20 tipos de arroz diferentes. O alimento, que juntamente com o feijão e o café, não podem faltar na vida do brasileiro, está recebendo um incentivo por parte do governo municipal para a ampliação da área de plantio. A festa do arroz serve como mecanismo de divulgação da potencialidade de Nova Bandeirantes, acredita Rio Branco.

E por falar em café, Nova Bandeirantes já foi considerada a “capital do café”, aos poucos via retomando a sua vocação. Atualmente, um programa implantada pela Secretaria Estadual de Agricultura no ano passado, fez de Nova Bandeirantes base regional para a distribuição de mudas de café.

No âmbito municipal, além de incentivar o plantio de mudas de café, o prefeito afirmou que o objetivo é resgatar a importância de Nova Bandeirantes para o cenário agrícola do estado. No dia 5 de agosto, fazendo parte das atividades alusivas aos 35 anos, acontecerá o “baile da rainha do café”, tradicionalíssimo evento que sempre serviu para mostrar ao restante do estado a importância da cultura para o povo matogrossense.

No dia 10, na abertura da Exposição Agropecuária, a entrada será grátis, no entanto a prefeitura pede para a população a doação de 1 kg de alimento não perecível “pra que a gente possa fazer uma cesta de natal ou ajudar famílias com dificuldades momentâneas” o rodeio vai do dia 10 ao dia 13. A final do rodeio será também a troco de um kg de alimento não perecível.

No dia 11, a cidade irá comemorar os 35 anos com a presença de autoridades estaduais e regionais, com a apresentação de fanfarras convidadas de Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, de Carlinda, Nova Monte Verde e claro, da anfitriã, Nova Bandeirantes. “Será um dia de muita alegria para o nosso povo”, afirmou o prefeito.

Rio Branco acredita que Nova Bandeirantes está se preparando para um futuro melhor, com a chegada de uma mineradora que deverá se instalar em breve com o início das obras, já foram feitas as vistorias. O município vive a expectativa da instalação de um frigorífico, “na contramão do que está acontecendo em todos os outros lugares, a demanda está sendo grande, várias empresas de porte já estão chegando, outras estão vindo pra ver o potencial, tem empresas de mobiliarias comprando terrenos pra fazer loteamentos, acredito que diante da perspectivas de grande crescimento, nós vamos alcançar o sucesso que é sonhado por nosso povo”, afirmou o prefeito.

Todas as estradas do município estão sendo patroladas, acredito que não ficará nenhum local sem patrolar, patrolamento de estradas, arrumando as pontes e bueiros,

“Dessa forma acredito que va melhorar a vida do cidadão de Nova bandeirantes, principalmente agora com o retorno do asfalto da MT 417 até a MT 208, que é um sonho de nossa cidade”, afirmou.