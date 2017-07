Jovens Solidários arrecadam 400 itens de produtos de limpeza

Nilson James

No último final de semana, sábado (08) no período matutino os Agentes do Bem” da Escola JVC Jrº foram as ruas mais uma vez para a segunda etapa do projeto “Jovens Solidários”, dessa vez, o foco foi a arrecadação de produtos e limpeza que serão entregues as entidades filantrópicas do município, entre esses, o Lar dos Idosos. Nessa etapa foram arrecadados cerca de 400 itens, entre eles, kiboa, detergente, bombril, sabão dentre outros.

De acordo com a coordenação da escola JVC, as contribuições podem ser feitas até o próximo dia 4 de agosto diretamente na escola e já no dia seguinte serão repassados.

O projeto visa o protagonismo juvenil que faz parte do modelo de ensino inovador desenvolvida pelo JVC, onde na primeira etapa, realizada em abril, professores e alunos da instituição de ensino arrecadaram mais de mil quilos de alimentos não perecíveis, que foram distribuídos para as famílias carentes da comunidade da grande Cidade Alta.

“O bem que você faz hoje pode até ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo! Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e deus! Nunca foi entre você e os outros.” (Madre Teresa de Calcutá).