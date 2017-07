Projeto da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura de Paranaíta, CMDCA, CONSEG leva palestra contra as drogas às escolas

A nova gestão do comando da PM paranaitense iniciou um importante projeto de prevenção e combate às drogas nas escolas municipais e estaduais no município.

O Projeto que tem a parceria da Secretaria de Educação da Prefeitura de Paranaíta, do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA), do Conselho Municipal de Segurança(CONSEG), foi idealizado pelo Comando do 4° Pelotão de Polícia Militar de Paranaíta, iniciado no mês de Julho de 2017, tem a supervisão do 2º Tenente PM Costa Campos e a Ministração das palestras é feita pelo Soldado PM, Vinicius.

O ciclo inicial das palestras já foi realizada em toda rede municipal de ensino paranaitense e está sendo bem recebida pelos diretores, professores e alunos, que começam a enxergar reflexos positivos do projeto.

Conforme detalhou o comandante Costa Campos, esse projeto é um trabalho preventivo que visa combater as drogas, aproximar a Polícia Militar dos estudantes e da escola, gerando laços de confiança e parceria e mostrando assim, que a polícia defende e sempre quer o melhor para o melhor para a sociedade e busca vencer esse mal das drogas que assombra a sociedade.

Aguina Morais do CMDCA, destacou que está sendo ótimo o projeto, que proporciona uma grande interação entre alunos e a Polícia, que contribui para a formação de alunos conscientes sobre os malefícios das drogas. Segundo ela, as escolas estão recebendo muito bem e assimilando a idéia de que, com parcerias fortes podem sim, vencer esse mal.