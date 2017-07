Feira Legal com tema de festa junina vai movimentar o Mercado do Produtor esta semana

O Mercado do Produtor vai abrir nesta quinta-feira (13) à noite para mais uma Feira Legal. O tema da vez será o dos tradicionais festejos juninos, quando o pavilhão que sediará as barracas dos empreendedores altaflorestenses será todo decorado.

De acordo com informações da diretoria de Indústria e Comércio, até esta segunda-feira 24 expositores confirmaram presença para apresentar ao público altaflorestense seus produtos. Outros 15 ainda não definiram participação, mas devem assegurar vaga na Feira Legal. Porém, há outros boxes a disposição. Basta que os empreendedores interessados procurem a direção de Indústria e Comércio e formalizem a presença na quinta-feira.

Além da decoração, outras atrações estão previstas, como comidas típicas juninas (quentão, pipoca, maçã do amor), bingo e danças. Alunos da escola de Educação Infantil Irmã Dulce e do grupo de jovens vão apresentar as tradicionais quadrilhas.

A Feira Legal inicia às 19 horas estendendo-se até as 22 horas. É uma ótima oportunidade para prestigiar e valorizar os empreendedores altaflorestenses.