Palestra “A Magia de Encantar Clientes” em Alta Floresta

A CDL de Alta Floresta, em parceria com a FCDL/MT e o Sindipetroleo, traz Alexandre Espindola para ministrar a palestra “A Magia de Encantar Clientes”.

Esta Palestra tem como objetivo de apresentar a cultura e os segredos da Disney, através dos seus incríveis números de fidelização e reconhecimento. Apresenta a fórmula de sucesso da Disney, e como através da liderança, podemos superar as expectativas dos clientes, e assim encantá-los e surpreendê-los, alcançando também na sua empresa resultados surpreendentes!

Saindo da zona de conforto, em busca de Resultados, iremos tirar as pessoas de um possível estado de inércia (ou acomodação) na vida pessoal ou profissional, trazendo um olhar de que precisamos estar sempre em pleno crescimento e desenvolvimento, para estarmos nos sentindo realizados, reconhecidos e felizes, serão apresentadas várias ferramentas de atendimento e relacionamento com o cliente que vão impactar diretamente no resultado das vendas, e serão apresentados como utilizar 10 gatilhos mentais para tomada de decisão de compra do cliente.

– Local: Auditório Ariosto da Riva (CDL)

– Data: 12 de julho de 2017

– Horario recepção: 19:30 horas

– Inicio: 20:00 horas

Os valores dos convites são subsidiados pelas parcerias e serão cobrados dos lojistas associados apenas R$ 20,00 (vinte reais), e para os lojistas não associados apenas R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Motive sua equipe, aproveite esta oportunidade e faça a sua reserva pelo fone 3521-2591 (falar com a Sra. Sandra), e garanta sua participação.

Descubra a magia de encantar clientes e vender mais!

Vagas limitadas.