Diagnóstico aponta que caminhões da coleta de lixo não ocupam sua capacidade total de carga

Altair Nery

O levantamento feito pela empresa “Excelência Engenharia”, aponta que a coleta de lixo de Alta Floresta poderia ser mais eficiente. No levantamento apresentado pelo engenheiro sanitarista Fernando Sanches, foi identificado que os caminhões andam os 19 km desde a região central de Alta Floresta até o aterro sanitário com a carga abaixo da capacidade, entre 30% e 70%.

“A gente verificou dentro do diagnóstico um dimensionamento equivocado das rotas de coleta, onde por muitas vezes os caminhões passam, fazem a coleta e vão praticamente vazios para a área de disposição, que fica a 19 km do centro de produção de massa, é uma distancia considerável a ser percorrida com o caminhão praticamente vazio”, explicou o sanitarista. Para ele uma simples organização (planejamento) da rota da coleta já seria suficiente para melhorar a eficiência da coleta de lixo.

Outro ponto falho apontado no relatório é com relação ao índice de pavimentação das ruas da cidade que segundo disse, é “muito pequeno, em torno de 44% da área da cidade”, explicou, ao mesmo tempo em que identificou que é cultural em todo o país, que as ruas pavimentadas não possuam galarias fluviais adequadas, o que invariavelmente acarretam problemas como inundações e alagamentos.

Mas o relatório também trouxe informações positivas em relação à estrutura de saneamento básico, um destes exemplos é o fornecimento de água tratada. “A cidade já é bem abastecida, a água pelo auto monitoramento oferecido pela concessionária possui boa qualidade e a área urbana hoje é 100% atendida, dentro da área de abrangência do contrato de concessão feito pela prefeitura, com rede de água de forma adequada”, explicou.

Após a fase de discussões do plano de saneamento básico de Alta Floresta, o plano deverá ser implantado e terá validade de 20 anos, com revisão já previamente prevista a cada quatro anos. O plano está disponível para análise da sociedade no endereço https://www.pmsbaltafloresta.com.br/

Apenas três vereadores, Elisa Gomes, Mequiel Zacarias e Cida Sicuto participaram da audiência pública.