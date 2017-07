Saúde tem 112 contratados temporários, nem todos serão dispensados da pasta

Em entrevista ao Jornal O Diário, o secretário de Saúde de Alta Floresta, Adonis afirmou que dos 112 servidores em contratos temporários, nem todos serão dispensados, por serem fundamentais no atendimento à população. A secretaria está estudando a melhor maneira de realizar os cortes, que segundo o que afirmou, serão imprescindíveis para o equilíbrio das contas municipais, “com uma correção efetiva na folha, o Ministério Público intermediando , nós vamos fazer corte na folha de pagamento”, anunciou.

Perguntado se a secretária já tinha um mapeamento dos cargos que sofrerão corte, ele explicou que o estudo ainda não está completo. “Ainda não porque é uma situação atípica, nós temos muitos contratos de médicos, odontólogos, que são necessários ao funcionamento da saúde do município, então a gente vai fazer uma coisa bem consciente”, explicou, afirmando que muitos servidores da Saúde também serão desligados, “nós temos que colaborar com o município para fazer com que a folha de seja paga em dia”, afirmou.