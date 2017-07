Município realiza Conferência de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Alta Floresta (CMAS) juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta realizam na próxima semana a ‘X Conferência Municipal de Assistência Social de Alta Floresta’. O evento acontecerá no Centro Cultural do município iniciando na quinta-feira (06) à noite, com prosseguimento na manhã de sexta-feira (07).

“Considerando a conquista da elaboração e aprovação II Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026) e a conjuntura atual, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) elegeu como tema para a Conferência de Assistência Social de 2017 “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, explica o presidente do CMAS, Clodoaldo Adamczuk. Além de reafirmar o papel da Assistência Social como política garantidora de direitos e da urgente necessidade de dar visibilidade a esta contribuição para a sociedade brasileira, o tema da Conferência traz os usuários para o centro do debate. “Nesse sentido, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social dá continuidade à perspectiva adotada pelo II Plano Decenal de eleger os usuários, sua realidade de vida, direitos e demandas de acesso, como centro do debate e do planejamento da política de Assistência Social”, complementou.