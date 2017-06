Prefeito Tony protocola documentos com governador solicitando áreas garimpáveis em Paranaíta

Da redação

O prefeito paranaitense abraçou a causa dos garimpeiros da região e não tem descansado quando se trata de defender essa classe tão importante para o desenvolvimento do município.

Em Cuiabá, com o apoio do Deputado Estadual Pedro Satélite, Tony terá audiência com o governador Pedro Taques, com a presença do; secretário da Casa Civil, José Adolpho, Antonio João Barros da METAMAT e Gilson Gomes Camboim, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (Coogavepe). No ofício entregue ao governador estão várias solicitações, dentre elas o prefeito pede de que o estado reconheça e devolva importantes áreas de garimpos em Paranaíta e na região e interceda junto ao DNPM, órgão do governo federal para que reconheça essas áreas e permita o trabalho nelas.

“Estou nessa batalha porque sei da importância dessa classe para o desenvolvimento da nossa região, o deputado Pedro Satélite tem nos dado apoio e por isso eu quero agradecer essa força recebida, o secretário da casa civil de Mato Grosso nos garantiu que fará tudo que for possível para agilizar este processo, o Antonio Barros da METAMAT tambem se mostrou parceiro e compartilha com nosso pensamento, o Gilsom Camboin da COOGAVEPE é outro parceiro que está na luta conosco, e é por isso que quero agradecer de coração, a cada um que nos apoia e nos ajuda na defesa dos direitos do garimpeiros, destaco o empenho do governador Pedro Taques que tenho absoluta certeza que vai colocar sua equipe pra nos apoiar.” Falou o Prefeito Tony