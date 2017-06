A promoção da saúde bucal à população e nas escolas de Alta Floresta

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da PMAF

O Departamento de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta realiza um trabalho efetivo de atendimento em todos os setores públicos. Acompanha gestantes, nas Unidades de Saúde, durante o pré- natal, atuam no programa Saúde do Homem e, principalmente nas escolas do município numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação que tem como titular da pasta a professora Maria Iunar de Freitas Portão.

Conforme informa a coordenadora do departamento de Saúde Bucal, cirurgiã dentista Magda Pierin, a sua equipe de profissionais da odontologia publica do município, realiza diversos trabalhos junto à população. Dentre eles, palestras orientativas e informativas sobre a importância de se ter uma boa saúde da boca, com sua devida higienização e outros cuidados como medidas complementares à saúde em geral.

Além do trabalho com gestantes e outros, o departamento tem nas escolas e nas crianças, principalmente, as da educação infantil, uma dedicação especial. Nas unidades escolares são inúmeras as ações realizadas, além dos ensinamentos sobre o uso correto da escovação são feitas também aplicação de flúor.

No resumo de sua monografia sobre “A importância da promoção de saúde bucal nas escolas” apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais, Tatiane Queiroz Muniz revela que apesar da prática odontológica ainda se concentrar no atendimento individualizado cirúrgico-restaurador, “a prevenção de doenças bucais tem se apresentado como uma forma mais eficaz de promover a saúde bucal” e que “a Escola é, por excelência, um local adequado para o desenvolvimento de programas em saúde e higiene bucal por reunir escolares com faixas etárias propícias à adoção de medidas educativas e preventivas”.

“A importância da introdução sobre os cuidados com a higiene bucal nos primeiros anos de vida escolar é justificada pelo fato de as crianças estarem em fase de descobertas e em processo de aprendizagem”. Acrescenta Tatiane,

As equipes de odontologia desenvolvem, neste mês de junho, ações de Promoção à Saúde Bucal com objetivo de prevenção da cárie e estímulo ao autocuidado. São desenvolvidos procedimentos coletivos educativos envolvendo palestras, escovação dental supervisionada, e aplicação de flúor nos escolares; como também orientações nas unidades de saúde para grupos de gestantes, idosos, entre outros.

Veja no quadro abaixo as ações da Saúde Bucal de Alta Floresta durante o mês de junho: