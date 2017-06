Voo da Azul de Alta Floresta à Cuiabá é cancelado depois que todos os passageiros já estavam a bordo

Da redação/

Kariny Santos

Passageiros da Azul Linhas Aéreas do Voo AD-2611 (Alta Floresta/Cuiabá) foram forçados a descerem da aeronave na tarde desta terça-feira (27). O motivo?, uma pane-elétrica detectada antes mesmo de o avião taxiar na pista do Aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias.

Conforme informações repassadas por passageiros o embarque estava finalizado e todos estavam acomodados em suas poltronas. Depois de muita espera, foram convidados a desembarcar da aeronave e os passageiros retornaram para a sala de embarque. Por lá, a demora foi ainda maior, após quase uma hora um dos funcionários da empresa informou que o voo seria cancelado por motivos de manutenção do avião.

Conforme as informações obtidas pela equipe do O Diário a aeronave apresentou problemas no APU (Auxiliar Power Unit) ou Unidade auxiliar de força, que é utilizada na maioria por grandes aviões ou alguns jatos executivos, provendo-os de energia elétrica a todos os seus sistemas em solo ou no auxílio em voo no caso de pane elétrica dos geradores principais.

Em contato com a assessoria de imprensa da Azul uma nota foi enviada a redação, porém não foram informados quantos passageiros estavam embarcados e nem as medidas de reacomodação que deveriam ser tomadas.

Segue a nota:

NOTA À IMPRENSA

São Paulo, 27 de junho de 2017 – A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que, o voo 2611, que partiria de Alta Floresta para Cuiabá na tarde de hoje, foi cancelado devido a uma manutenção não programada na aeronave que faria o trajeto. Os Clientes estão recebendo toda assistência necessária de acordo com a Resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil e serão reacomodados em outros voos da companhia. A Azul lamenta o transtorno ocorrido e reforça que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações.