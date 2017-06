Empaer publica convocação de 114 aprovados em concurso feito em maio de 2014

Olhar Direto

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) publicou no Diário Oficial do Estado, que circula nesta segunda-feira, 26 de junho, a convocação dos 114 aprovados no concurso público realizado em maio de 2014. A nomeação dos candidatos aprovados foi autorizada pelo governador Pedro Taques no último dia 22 de junho.

Conforme o edital de convocação nº 001/2017, publicado no Diário Oficial do Estado, o candidato deverá se apresentar com os documentos exigidos na Coordenadoria Financeira e Gestão de Pessoas da Empaer, localizada na rua 55, nº 454, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, para assinatura do Contrato Individual de Trabalho/CLT.

Os cargos são para níveis superior e médio em nove cidades de Mato Grosso. No concurso feito em 2014 foram aprovados 225 candidatos, dos quais 100 para nível superior e 125 para nível médio.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o contrato de trabalho é regido pelos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pontua a Empaer.

As vagas são para as áreas de medicina veterinária, engenharia agronômica, economia doméstica ou serviço social, ciência da computação, assistente administrativo, técnico em agropecuária ou agrícola, pesquisador, assistente e técnico em laboratório ou técnico em química.

Os aprovados vão ocupar os cargos nas regiões de Cuiabá, Cáceres, Barra do Garças, Barra do Bugres, Juína, Rondonópolis, Alta Floresta, São Félix do Araguaia e Sinop.

Informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Empaer pelos telefones (65) 3613 1718 / 3613 1757 / 3613 1758.