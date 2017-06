COMBATER A CRISE: Prefeitura irá demitir todos os cargos temporários

Da redação

A prefeitura irá demitir todos os funcionários que ocupam cargos de contrato temporário, o numero deve ultrapassar a casa dos 250 servidores. A medida foi acertada juntamente com o promotor Daniel Carvalho e apresentada a todos os secretários e diretores na tarde de quinta-feira, 22. Depois de fazer uma analise minuciosa das reais necessidades para um mínimo de funcionamento, será realizado um teste seletivo para contratar aqueles cuja função é primordial.

O chefe de Gabinete da prefeitura de Alta Floresta, Cel Antônio Ribeiro de Moraes é um dos responsáveis por costurar a solução juntamente com a Promotoria e espera que esta seja a solução para Alta Floresta conseguir concluir o ano. “Nós tínhamos que tomar certas providências que muitas vezes a gente não quer tomar, mas não podemos ferir leis, não podemos sucatear a prefeitura, nós temos que rasgar a nossa carne”, explicou Ribeiro.

Segundo o chefe de gabinete, todos os secretários e alguns diretores que participaram da reunião assinaram uma “nota recomendatória” expedida pelo MPE em que se comprometem a envidar os esforços para cumprir a meta preestabelecida que é de desligar todos os temporários. “Nós iremos exonerar nestes quinze dias, uma grande quantidade de contratos temporários, todos serão exonerados”, explicou. Num primeiro levantamento, o numero pode ultrapassar a casa dos 250 servidores.

Outra ação decidida pelo prefeito Asiel Bezerra de Araújo é de instalar uma comissão que irá estudar um a nova reforma administrativa, mais ampla e que poderá ser seguida não apenas no próximo ano, como em anos vindouros. O objetivo é preparar o município para uma crise que começou a ser sentida também no serviço público. “Se a gente não tomar esta postura, quebraremos, e aí a crise bateu pra gente não deixar quebrar, porque a população depende deste órgão publico, que e a prefeitura municipal entoa nos temos que tomar as providências cabíveis”, explicou.