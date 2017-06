Governador comemora a “transformação”

O governador do Estado de Mato Grosso Pedro Taques cumpriu agenda na última sexta-feira e sábado, 09 e 10 de julho respectivamente em Alta Floresta, apesar de a passagem rápida pelo município cumpriu 14 compromissos da agenda com diversos segmentos da sociedade civil e entidades do município. O encerramento da visita foi realizado no final da manhã de sábado, com a presença de vereadores, deputados estaduais e federais, vereadores e prefeitos da região na caravana da transformação, motivo pelo qual Pedro Taques veio ao município.

O governador comemorou o sucesso da caravana que já bate os recordes de atendimento, “batemos o recorde da caravana aqui foram mais de 3500 cirurgias, vemos que em Alta Floresta em 4 anos e meio eles atenderam 295 pessoas e nós atendemos aqui em oito dias 3500 pessoas”, explicou

Na passagem o governador apresentou projetos, atendeu as reivindicações do setor madeireiro, dos profissionais da educação, as instituições das pessoas com deficiência, as pautas itinerantes a segurança pública com os consegs, discutiu a situação da saúde pública na região além de atender os lideres religiosos e prefeitos e vereadores das cidades da região.