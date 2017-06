Alunos têm palestras de trânsito e aprendem a identificar imprudência

A secretaria de trânsito de Alta Floresta iniciou na última semana em uma escola do bairro Jardim Universitário um projeto que visa demonstrar e conscientizar pais e alunos através de palestras e documentos fotográficos os riscos da imprudência no transito.

O projeto teve início após uma equipe da guarda municipal identificar que pais estavam trafegando e levando seus filhos às escolas do bairro sem equipamento de proteção adequado – capacete, segundo o supervisor da Secretaria de Trânsito e Transporte Messias Araújo, a guarda pretende estender o projeto para todas escolas do município. “Nós começamos na semana passada no bairro Jardim Universitário onde identificamos que a maioria das pessoas estavam levando para as escolas e creches seus filhos sem capacetes, nós procuramos a escola que nos atendeu e ficou preocupada com a situação dai então realizamos a primeira palestra no universitário, tivemos êxito e conseguimos reduzir cerca de 90% esse tipo de ocorrência ali no transito”, explicou.

O objetivo é demonstrar para pais e alunos os riscos das imprudências no trânsito, para atendimento nas creches a crianças até 11 anos de idade são chamados os pais onde é ministrada palestras orientativas, já para os adolescentes de 12 a 18 anos além de palestras, algumas imagens são mostradas relatando os donos de que os acidentes de transito podem provocar.

Com a construção do novo prédio a guarda municipal construiu uma sala de palestras para 42 pessoas onde pretendem atender para palestras a comunidade, especialmente alunos das escolas públicas do município individualmente com cada turma.