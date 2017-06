Parceria proporciona realização de curso pré-vestibular na Escola JVC

Com a proximidade do Enem, os cursinhos pré-vestibulares ganham destaques e são fundamentais para os alunos do ensino médio, que vão em busca de absorverem um pouco mais de conhecimento.

Eles buscam rever o conteúdo aprendido ao longo da vida escolar para que, preparados, possam ser classificados nos tradicionais concorridos exames vestibulares e também, o Enem.

Visando atender essa demanda e preparar especialmente os seus estudantes, a Escola Estadual Jayme Verissimo de Campos Junior iniciou um cursinho pré-vestibular para 50 alunos, com objetivo de preparar e dar maior oportunidades a esses estudantes, todos do 3ª ano do ensino médio.

As aulas são ministradas por professores da própria escola, que sem custo algum, procuram levar mais conhecimento a esses alunos.

De acordo com o professor e coordenador da escola JVC, e ainda, responsável direto pelo curso pré-vestibular, esse atendimento só esta sendo possivel graças a uma parceria firmada entre Fadaf e Escola JVC.

A aula inaugural realizada no ultimo dia 29 de maio contou com a presença do Advogado, Professor e Mestre em direito penal, Drº Luis Fernando Casilas Volpe.

A previsão de encerramento do curso esta marcado para dia 3 de novembro de 2017 e ao término, todos os professores ligados ao curso receberão certificados.

De acordo com Florênccio, os cursinhos se tornaram tão necessários devido à concorrência, pois o número de vagas no ensino superior é muito pequeno e não atende a todos os interessados.

“Apesar de ser um direito que está na Constituição Federal, as universidades não têm a capacidade de acolher todas os estudantes, com isso, a concorrênciae aumenta ano a ano sendo necessário nossos estudantes se prepararem melhor ainda”.

Segundo ele, os cursinhos melhoram a capacidade de aprendizagem dos alunos, oferece uma revisão das matérias juntamente com a resolução de exercícios, além de revelar as principais dificuldades encontradas nos alunos, principalmente com relação à interpretação errada das questões da prova, e ainda, auxilia na produção de redações.

Apesar do cursinho, é muito importante que os alunos se mantenham atualizados as noticias mais recentes através dos vario segmentos de jornalismo, e também, façam mais leituras de livros, principalmente os de literatura, ler revistas, jornais, e ficar ligados aos temas mais corriqueiros.