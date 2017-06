Janaína se desculpa com governador

Folha Max

A deputada estadual Janaína Riva (PMDB) se desculpou com o governador Pedro Taques (PSDB) e com a comunidade LGBT, após ter chamado o tucano de “viado”. Em áudio que circula no WhatsApp, a parlamentar faz duras críticas a Taques e reclama das atitudes tomadas pelo tucano. “Agora, tem que ter paciência, porque quem mandou eleger esse “viado” para governador. Tá aí agora o resultado”, diz.

Em vídeo publicado na manhã desta terça-feira (6), a deputada se desculpou pelo ocorrido e disse que não teve a intenção de ofender ninguém ao proferir tais palavras. “De forma alguma eu quis ofender a honra do governador nem quis apelas para esse lado sexual. Acho que as pessoas tiveram um entendimento totalmente errado quando usei a expressão ‘viado’, foi como se fosse um palavrão. Mas de forma alguma, quis ofender o governador ou a comunidade LGBT”, se defendeu.

Ela ainda criticou a repercussão que o fato teve. “Isso não devia ser tratado como se fosse o maior absurdo do mundo. Quem nunca errou? E o melhor de tudo isso é se arrepender e depois pedir desculpa”, finalizou.