Associação da Vila Rural recebe equipamento agrícola em sistema de comodato

Assessoria PMAF

Uma solenidade simples ocorrida na sede da Associação de Moradores da Vila Rural – AMOVIR – no final da tarde de segunda-feira (05) marcou o repasse de um trator com grade aradora cedido em comodato pela Prefeitura de Alta Floresta por meio da Secretaria de Agricultura. Até 31 de dezembro de 2020 o equipamento agrícola ficará a disposição dos chacareiros que fazem parte da associação.

O repasse do equipamento aconteceu após reivindicação da associação de moradores da Vila Rural cujos chacareiros vinham sendo atendidos pela Secretaria de Agricultura conforme programação agendada. Com a posse em tempo integral, a associação passa a gerenciar o uso do equipamento. “Eu agradeço o prefeito, Dr. Asiel, secretários Altamir e dona Elsa, vereador Marcos Menin, por nos ceder esse trator que vai ser de grande utilidade para nossa associação, e agradecer também a nossa diretoria, que não fosse por ela, não conseguiríamos se estivéssemos sozinho”, destacou o presidente da Amovir, Otoniel Cunha.

O trator foi entregue todo revisado e em condições de atender todos os chacareiros da Amovir. O secretário de Agricultura, Altamir Pereira, desejou que os associados façam bom uso da máquina, tendo em vista ser uma importante ferramenta para atender as propriedades rurais. “O intuito da administração é estar ajudando naquilo que ela pode estar fazendo para ajudar aos moradores, atender nas necessidades, e que o equipamento possa atender a associação”, relatou o secretário, destacando a união envolvendo todos os membros da associação e da comunidade, que resultou na vinda do beneficio.