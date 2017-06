Órgãos de segurança discutem pauta para cobrar o governador durante a “transformação”

Da redação

Foi realizada na manhã desta quarta-feira 31, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores uma reunião da comissão de segurança para decidir as pautas de reivindicações que serão apresentadas ao governador Pedro Taques no dia 08, na sua visita ao município durante a caravana da transformação. Da reunião participaram o prefeito Asiel Bezerra, vereadores, delegados civis, comandantes da Policia Militar e Bombeiro Militar, diretores da 20ª Ciretran, do Hospital Regional Albert Sabin e da Politec, além do presidente da OAB e da presidente do CDL.

Cada órgão levou para a reunião a “sua pauta”. Melhoria nas condições de trabalho, melhoria na cadeia pública municipal, adequação das estruturas da delegacia regional e o efetivo, na Politec, condições de trabalho e aumento de efetivo, no Detran a falta de espaço para alocação dos veículos, além de problemas com efetivos em todas os departamentos e, “mais prioritário é agilizar a questão da segurança pública, onde temos um conjunto de fatores que serão atuados para que seja solucionado de forma conjunta”, disse Lauriano Antônio Barella, presidente do Conselho Municipal de Segurança.

Conforme Lauriano o principal ponto do grupo é realizar a interação entre as forças de seguranças para a eficácia dos atos, além de cobrar a instalação da central de monitoramento que será implantada no município através o projeto “Monitoração Olhar Público” onde super câmeras serão instaladas por todo o perímetro municipal, “antigamente cada uma trabalhava de forma isolada, tinham projetos de segurança mas nenhuma se comunicava e aqui nesse conselho foi feito um projeto de monitoramento onde foi trazido sargentos especializados em monitoramento e foi feito o projeto onde todos participaram”, destacou.

A comissão foi montada após o latrocínio, roubo seguido de morte, do pecuarista Orlando Canuto, 74 anos, que acabou falecendo após ser baleado em uma ‘saidinha de banco’ em setembro de 2015 no centro de Alta Floresta. O pecuarista foi até a agência do Banco do Brasil, para fazer um depósito, quando foi abordado por dois elementos em uma motocicleta aparentando ser uma CG Titan de cor vermelha. O crime aconteceu no estacionamento da agência bancária.