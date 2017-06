Com formato diferente, município realiza audiência e apresenta ações na área de saúde

Dezenas de pessoas acompanharam a audiência pública realizada pelo município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na noite de quarta-feira, 31. O encontro, no formato ‘roda de conversa’, aconteceu no teatro do Centro Cultural. Além do formato, os resultados das ações foram apresentados pelos responsáveis pelos diversos setores da secretaria. Representantes de segmentos sociais, do próprio poder público e da Câmara Municipal de Vereadores acompanharam os trabalhos.

A Atenção Básica apresentou as ações desenvolvidas nos quatro primeiros meses do ano, seguido pela farmácia básica. Além de detalhar os atendimentos feitos de janeiro a abril, também foram feitas sugestões para melhorar o serviço prestado à população.

A Vigilância Epidemiológica, que entre as atividades em curso faz o acompanhamento de nascidos e em óbito no município, destacou o monitoramento de doenças como hanseníase tuberculose, brucelose e acidentes com animais peçonhentos. O setor também acompanha as campanhas de vacinação.

O AF Laboratório apresentou os números de exames realizados por conta própria e laboratórios conveniados. Nos primeiros quatro meses foram 45 mil exames realizados. O Centro de Especialidades Médicas detalhou atendimentos feitos em sua sede com destaque para nutricionista e psicologia com mais de 1,7 atendimentos cada. Como todos os demais departamentos foram feitas sugestões para curto, médio e longo prazo com a intenção de melhorar os serviços prestados ao cidadão.

Ao final da apresentação, o público presente pode fazer questionamentos sobre os dados apresentados e a impressão ao final do formato, onde os coordenadores dos diversos setores apresentaram informações sobre a atuação ao longo do primeiro quadrimestre. A iniciativa do secretário de Saúde, Adonis Pacheco, foi elogiada. Empossado há 40 dias na função, ele disse que o objetivo da Roda de Conversa foi para apresentar a transparência na saúde do município. “Meta é proporcionar a população que possa saber a verdade e a transparência com que nesse momento a saúde está sendo tratada”, apontou.

A primeira ação de na pasta foi solicitar um levantamento da atual realidade da saúde no município para então tomar providências a curto, médio e longo prazos. Um novo sistema de trabalho está sendo implantado visando à ampliação da arrecadação, descentralização de alguns serviços básicos que podem ser ofertados nas unidades de saúde, participação de trabalhadores da saúde, sindicatos, conselhos e da população, assim diminuindo os gastos.