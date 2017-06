Cida Sicuto afirma que é possível “baixar essa folha” em análise à estrutura administrativa de AF

Da redação

A vereadora Cida Sicuto (PSDB) afirmou que realiza juntamente com setores da administração municipal, uma análise da folha de pagamento do município com o objetivo de encontrar soluções que culminem com a redução da folha atual que é um dos motivos de pressão nos gastos públicos da prefeitura. “Nós fizemos um levantamento, que hoje nós temos, os concursados a folha é em torno de três milhões e meio, contratados, um milhão e quatrocentos e comissionados cinquenta e dois mil”, explicou a vereadora.

Segundo o que afirmou, preliminarmente, é possível dizer que existe possibilidade de redução da folha, mas ainda sem detalhar quais setores poderiam ser impactados. “O que tem dentro desta folha, o que está certo, o que está errado, isso é um compromisso nosso como fiscalizador, nós temos que observar, fizemos alguns apontamentos, algumas coisas já verificamos que pode, outras não pode e isso é importante, nós temos que ver como baixar essa folha”, ponderou.

O alto custo da folha de pagamento é um dos grandes entraves da administração municipal e frequentemente é motivo de críticas principalmente da oposição ao prefeito Asiel Bezerra sobre as finanças públicas. Algumas medidas estão sendo realizadas, uma delas, sob a pressão do Ministério Público Estadual, foi a revogação a Reforma Administrativa votada na semana passada, que teve que ser revogada neste ano sendo substituída por uma nova estrutura administrativa votada há cerca de 30 dias.