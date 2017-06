O grupo da Melhor Idade é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Alice Alves Feitosa está à frente do grupo que atualmente reúne em torno de 230 idosos, entre homens e mulheres, de todos os bairros da cidade. “O nosso objetivo é despertar Melhor Idade retoma programação semanal de atividades

O grupo da Melhor Idade retomou na última semana a programação semanal de atividades. Mais de cem idosos se reuniram no Clube Del Moro no último dia 25, quinta-feira, numa tarde bastante agradável, onde os participantes da melhor idade puderam conversar, dançar e realizar atividades recreativas.

Apesar da retomada das atividades semanais acontecer no dia 25, os participantes da Melhor Idade tiveram oportunidade de participar de algumas ações, como viajar em grupo, como ocorreu há poucos dias, numa rápida viagem a Matupá. Os idosos que participaram da programação voltaram animados. É o caso da aposentada Valmira Siqueira Lima, que gostou de todos os passeios já feitos pelo grupo, mas destacou que a visita feita a Matupá foi especial. “Todos atenciosos, todo mundo estava unido, adorei mesmo”, elogiou.

O aposentado Benedito Silva também elogiou a visita a Matupá. Ele citou as caminhadas noturnas e disse que todas as pessoas têm que se sentir bem. “Falou que é idoso já vem aquela idéia de ficar trancado dentro de casa. É aquela história: tem o velho e tem o idoso. O velho chega nos 45, 50 anos diz que não aguenta mais nada, e idoso tem vitalidade pra fazer muita coisa”, compara.

nos idosos o desejo de viver melhor, ter uma vida saudável, compartilhar e auxiliar a família também, porque apesar da idade é possível que elas tenham novas experiências também”, explicou a coordenadora.

Os encontros vão acontecer semanalmente, às quintas-feiras, no Clube Del Moro, a partir das 14 horas. As pessoas interessadas em participar das atividades devem procurar a coordenação do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Família, no Bom Pastor, ou CRAS Conviver, no Setor D. “Procurem o CRAS que passaremos todas as informações”, convidou Alice.