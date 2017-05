Prefeitura realiza audiência pública nesta terça-feira

Assessoria PMAF

Acontece nesta terça-feira, 30, na sala de reuniões do Procon, audiência pública promovida pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Gestão. O encontro, que servirá para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2017, terá início às 19 horas. O Procon está localizado na Avenida Ariosto da Riva, centro de Alta Floresta.

A realização da audiência pública tem por objetivo promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública. Na ocasião serão apresentados os relatórios do orçamento nos primeiros quatro meses do ano, a situação financeira do município e a aplicação dos índices constitucionais.

A audiência faz parte do processo de transparência da gestão municipal e vem de encontro a Lei de Responsabilidade fiscal (101/2000).