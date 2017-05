Defesa Civil ministrará curso de “Voluntários da defesa Civil”

Da redação

Acontecerá na próxima semana nas dependências do Secitec, um Curso de voluntários defesa civil. O projeto será desenvolvido nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho as inscrições serão realizadas na própria Secitec no primeiro dia de capacitação.

Conforme as informações o curso está sendo desenvolvido pela Defesa Civil municipal e Estadual e será ministrado em três módulos de 4 horas divididas em voluntariados, combate a incêndio e primeiros socorros, onde será oferecido certificado e de sem custo para os participantes.